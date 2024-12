Čína sa po vyhostení zamestnancov ambasády v Litve vyhráža opatreniami

Peking 2. decembra (TASR) - Čína varovala v pondelok Litvu pred odvetnými krokmi, ktoré by mohla prijať po tom, ako Vilnius pred pár dňami vyhostil troch zamestnancov čínskeho veľvyslanectva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Čína dôrazne odsudzuje a odmieta toto bezohľadné a provokatívne konanie," uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí. "Čína vyzýva Litvu, aby okamžite prestala podkopávať zvrchovanosť a územnú celistvosť Číny a prestala vytvárať problémy pre bilaterálne vzťahy," dodal.



Litovské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že označilo za nežiaduce osoby troch zamestnancov čínskeho veľvyslanectva. Zdôvodnilo to tým, že vykonávali činnosti, ktoré boli nezlučiteľné s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch a legislatívou Litovskej republiky.



Vzťahy medzi oboma krajinami sa zhoršili už po tom, ako Litva v roku 2021 umožnila Taiwanu otvoriť vo Vilniuse de facto veľvyslanectvo pod jeho vlastným názvom. Taiwan tým porušil tradíciu, na základe ktorej svoje faktické veľvyslanectvá označoval ako Tchajpejské reprezentačné kancelárie.



Peking, ktorý považuje Taiwan za súčasť svojho územia, následne stiahol svojho veľvyslanca z Vilniusu, znížil úroveň diplomatických vzťahov s Litvou a nadnárodné spoločnosti vyzval, aby s ňou prerušili kontakty.



Ďalšie zhoršenie vzťahov spôsobilo podozrenie, že čínska loď má na svedomí nedávne poškodenie dvoch podmorských telekomunikačných káblov v Baltskom mori. K poškodeniu došlo pred zhruba dvoma týždňami vo švédskych teritoriálnych vodách, pričom jeden z týchto káblov vedie zo švédskeho ostrova Gotland do Litvy.



Podozrenia západných tajných služieb smerujú k čínskej lodi I Pcheng 3, ktorá 15. novembra vyplávala z ruského prístavu Usť-Luga pri Petrohrade. Z údajov portálu MarineTraffic sledujúceho námornú dopravu na celom svete podľa Reuters vyplýva, že neskoršie súradnice plavidla zodpovedajú času aj miestu porušeniu káblov.



Vilnius v stredu oznámil, že na vyšetrenie kauzy vytvorí spoločný tím so Švédskom a Fínskom, ktorý bude podporovať Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust). Čína odmietla zodpovednosť za poškodenie káblov a v piatok uviedla, že je "ochotná spolupracovať" s vyšetrovateľmi.