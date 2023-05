Čína sa rozhodla na odplatu vyhostiť kanadskú diplomatku

Peking 9. mája (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že vyhostilo kanadskú diplomatku Jennifer Lynn Lalondeovú, ktorá pracovala na konzuláte v Šanghaji. Čína tak reagovala na krok Ottawy, ktorá predtým avizovala vyhostenie čínskeho diplomata obvineného zo snahy o zastrašenie kanadského poslanca, ktorý kritizoval Peking. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Čínsky rezort diplomacie zverejnil na internete vyhlásenie v angličtine, v ktorom označil Lalondeovú za nežiaducu osobu. Dodal, že Čína si "vyhradzuje právo na ďalšiu reakciu".



Kanadská diplomatka má z krajiny odísť do 13. mája.



Čínske ministerstvo vo vyhlásení taktiež odsúdilo krok Ottawy a informovalo, že Kanade v tejto súvislosti poslalo demarš. "Ako recipročné protiopatrenie v reakcii na bezohľadný krok Kanady sa Čína rozhodla vyhlásiť Jennifer Lynn Lalondeovú, konzulku generálneho konzulátu Kanady v Šanghaji, za personu non grata," uviedol čínsky rezort.



Kanadská ministerka zahraničných vecí Mélanie Jolyová predtým oznámila, že Kanadu musí opustiť čínsky diplomat Čao Wej pôsobiaci na konzuláte v Toronte. Jolyová povedala, že Kanada nebude tolerovať žiadnu formu zasahovania do svojich vnútorných záležitostí zo zahraničia. Dodala, že zahraniční diplomati v Kanade boli varovaní, že ak v prípade takéhoto správania, budú poslaní domov.