Čína sa zúčastnila na manévroch s Ruskom v Severnom ľadovom oceáne

Peking 2. októbra (TASR) - Flotila čínskej pobrežnej stráže vstúpila po prvýkrát do Severného ľadového oceánu v rámci spoločných vojenských manévrov s Ruskom, uviedli v stredu štátne médiá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Utorkový príchod lode Mej-šan pripadol na 75. výročie vlády Komunistickej strany Číny, ozrejmila štátna agentúra. Čína si zároveň pripomína aj 75 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov s Ruskom. Obe krajiny preto zorganizovali spoločné námorné cvičenie podobné tomu, ktoré vykonávali v septembri v severnej časti Tichého oceánu.



Arktické námorné cesty sa využívajú čoraz viac ako alternatívna obchodná trasa medzi Tichým a Atlantickým oceánom, keďže pre globálne otepľovanie Severný ľadový oceán trvalo zamŕza na kratšie obdobie. To umožňuje plavbu lodí bez spolupráce ľadoborcov. Severná obchodná trasa je zároveň kratšia, hoci má náročné plavebné podmienky.



Peking a Moskva spolupracujú aj na vytváraní arktických lodných trás. Rusko sa sa týmto spôsobom snaží hľadať spôsoby, ako dodávať viac ropy a plynu do Číny napriek sankciám zo Západu. Peking zas hľadá alternatívne dopravné trasy, aby znížil svoju závislosť od Melackého prielivu v juhovýchodnej Ázii medzi Malajským polostrovom a ostrovom Sumatra.