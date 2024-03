Čína si dala za cieľ päťpercentný rast HDP

Peking 5. marca (TASR) - Čína si v utorok vytýčila za cieľ dosiahnutie približne päťpercentného rastu HDP v roku 2024, čo je podľa analytikov značne ambiciózne. Na výročnom zasadnutí jednokomorového čínskeho parlamentu to oznámil čínsky premiér Li Čchiang, uvádza TASR podľa agentúry AFP.



Premiér okrem toho na takzvanom Všečínskom zhromaždení ľudových zástupcov, ktoré sa začalo v pondelok podpoludní miestneho času a potrvá do 13. marca, ohlásil rozpočet či aj zásadnú politickú agendu vlády na rok 2024. Výdavky na armádu sa majú zvýšiť o 7,2 percenta. AFP pripomína, že Peking vo výdavkoch v tomto sektore celosvetovo predstihujú len USA.



V správe z prvého dňa zasadnutia parlamentu pozostávajúceho z takmer 3000 delegátov sa tiež uvádza, že Peking sa bude naďalej pevne zasadzovať proti akýmkoľvek snahám o získanie nezávislosti Taiwanu, ktorý považuje za súčasť svojho územia.



V uliciach Pekingu je v súvislosti so zasadnutím posilnená bezpečnosť, a to prostredníctvom všadeprítomných policajtov a príslušníkov bezpečnostných síl. Tohoročné zasadnutie sa má zameriavať na množstvo hospodárskych i bezpečnostných otázok vrátane dlhotrvajúcej krízy v sektore nehnuteľností či prudko rastúcej nezamestnanosti u mládeže, uvádza AFP. Agentúra pripomína, že vlani delegáti na takomto zasadnutí odobrili tretie funkčné obdobie v úrade pre čínskeho prezidenta a vodcu komunistickej strany Si Ťin-pchinga.