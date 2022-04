Čína si odmieta „vybrať stranu“ v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Brusel 1. apríla (TASR) - Peking si v súvislosti s vojnou na Ukrajine odmieta vybrať stranu, na ktorú sa postaví, a je aj proti deleniu sveta "na bloky". Predstaviteľom EÚ to v piatok na virtuálnom summite EÚ-Čína povedal čínsky premiér Li Kche-čchiang, informuje agentúra DPA.



Čínsky premiér sa prostredníctvom videoprenosu prihovoril predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi a predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Podľa slov predstaviteľa čínskeho rezortu diplomacie uviedol, že Čína je proti "rozdeľovaniu (sveta) na bloky" a "vyberaniu si strán".



Čínsky premiér takto reagoval na výzvu Európskej únie, ktorá summite EÚ-Čína apelovala na Peking, aby využil svoj vplyv a pomohol ukončiť vojnu na Ukrajine.



"Čína a EÚ sú spoločne zodpovedné za to, aby využili svoj spoločný vplyv a diplomaciu na ukončenie vojny, ktorú vedie Rusko na Ukrajine," uviedol Michel v príspevku, ktorý zverejnil na Twitteri počas prestávky v rozhovoroch na zmienenom summite.



Čínsky prezident Si Ťin-pching neskôr podľa rovnakého predstaviteľa čínskeho rezortu diplomacie Leyenovej a Michelovi cez videoprenos zase povedal, že Čína a EÚ by mali spolupracovať pri zvládaní ukrajinskej krízy a zabrániť "jej rozširovaniu". Dodal, že vzťahy EÚ a Číny môžu v čase ruskej invázie na Ukrajine slúžiť na zabezpečenie globálnej stability, približuje DPA.