Čína si pre vyjadrenia na summite G7 predvolala japonského veľvyslanca

Peking 22. mája (TASR) - Námestník čínskeho ministra zahraničných vecí Sun Wej-tung si predvolal japonského veľvyslanca, aby vyjadril protest proti očierňovaniu Číny na víkendovom summite skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7). Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Lídri popredných demokratických štátov sveta, ktoré sa stretli v japonskom meste Hirošima, počas rokovania vyjadrili vážne obavy z rastúceho napätia vo Východočínskom a Juhočínskom mori, ako aj znepokojenie nad situáciou v oblasti dodržiavania ľudských práv v Číne vrátane Tibetu a Sin-ťiangu.



Sun Wej-tung uviedol, že Japonsko spolupracovalo s ostatnými krajinami na summite G7 pri aktivitách a spoločných vyhláseniach "s cieľom očierniť Čínu, útočiť na ňu, hrubo zasahovať do jej vnútorných záležitostí, porušovať základné zásady medzinárodného práva i ducha štyroch politických dokumentov medzi Čínou a Japonskom", pričom mal na mysli spoločné vyhlásenie Číny a Japonska z roku 1972.



Podľa Suna konanie Japonska poškodzuje suverenitu, bezpečnosť a záujmy Číny, ktorá proti tomu rozhodne protestuje a odmieta to.



Japonský veľvyslanec v Číne Hideo Tarumi oponoval, že je "prirodzené", že skupina G7 sa odvoláva na otázky spoločného záujmu - tak to to robila i v minulosti. Tento postoj bude G7 zastávať aj v budúcnosti, pokiaľ Čína nezmení svoje správanie, vyhlásil Hideo Tarumi.