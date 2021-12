Čína si pre spor o Taiwan predvolala japonského veľvyslanca

Peking 2. decembra (TASR) - Čína si pre spor týkajúci sa Taiwanu predvolala v stredu večer na "núdzové stretnutie" japonského veľvyslanca v Pekingu Hidea Tarumiho. Ako uviedlo vo štvrtok čínske ministerstvo zahraničných vecí, dôvodom sú verejné vyjadrenia bývalého premiéra Šinzóa Abeho, ktorý povedal, že Japonsko ani Spojené štáty sa nebudú nečinne prizerať, ak Čína napadne Taiwan.



Expremiér Japonska Abe vo videoposolstve na fóre organizovanom taiwanským think-tankom uviedol, že núdzová situácia pre Taiwan bude znamenať to isté i pre Japonsko. Varoval, že "ľudia v Pekingu, najmä prezident Si Ťin-pching, by to nemali nesprávne posudzovať". Dodal, že prípadnou vojenskou inváziou by Peking ekonomicky oslabil sám seba.



Abeho vyjadrenia "hrubo zasiahli" do vnútorných záležitostí Číny a "otvorene spochybňujú suverenitu Číny a bezočivo podporujú taiwanské sily, snažiace sa o nezávislosť (ostrova)," tlmočil rezort čínskej diplomacie japonskému ambasádorovi.



"Japonsko už v dejinách viedlo agresívnu vojnu voči Číne, pričom páchalo voči Číňanom ohavné zločiny," povedala námestníčka čínskeho ministra zahraničných vecí Chua Čchun-jing. "(Japonsko) nemá právo ani právomoc nezodpovedne komentovať otázky Taiwanu," dodala.



Čína považuje autonómny ostrovný štát Taiwan za svoje vlastné územie. Peking naň zosilnil nátlak po tom, čo sa tam v roku 2016 prezidentkou stala Cchaj Jing-wen, odmietajúca tvrdenie, že Taiwan je súčasťou "jednej Číny".



V posledných mesiacoch čínske stíhačky čoraz častejšie narúšajú vzdušný priestor Taiwanu, čo vyvoláva obavy západných spojencov, ako napríklad USA či Japonska, že by Peking mohol nariadiť voči Taiwanu vojenskú inváziu.