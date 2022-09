Silné dažde v Číne komplikujú záchranu ľudí po zemetrasení

Peking 8. septembra (TASR) - Silné dažde komplikujú úsilie záchranárov po pondelkovom zemetrasení v juhozápadnej Číne, kde počet obetí stúpol na 82. TASR správu prevzala z agentúry AP.



V oblasti zemetrasenia je stále nezvestných 35 ľudí a 270 bolo hospitalizovaných so zraneniami. Viac ako 20.000 ľudí sa uchýlilo do dočasných prístreškov pred hroziacimi zosuvmi pôdy a zrútením poškodených budov v hornatej oblasti provincie S'-čchuan, informovali vo štvrtok čínske štátne médiá. Očakáva sa, že dažde potrvajú minimálne do piatka.



Napriek zemetraseniu polícia a zdravotnícki pracovníci v provinciálnom hlavnom meste Čcheng-tu odmietli uvoľniť lockdown v rámci politiky "nulovej tolerancie" voči covidu. Prispeli tým k rozčarovaniu verejnosti z prísnej vládnej politiky v tomto meste, kde žije zhruba 21 miliónov ľudí, hoci zvyšok sveta už proticovidové kroky uvoľnil.



Zemetrasenie s magnitúdou 6,8 v pondelok zasiahlo hornatú oblasť na okraji Tibetskej náhornej plošiny, kde do seba narážajú indická a eurázijská tektonická platňa a vznikajú tak početné zemetrasenia. Išlo o najsilnejšie zemetrasenie v tejto oblasti od roku 2017.