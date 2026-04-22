< sekcia Zahraničie
Čína: Situácia na Blízkom východe je v kritickom bode
Autor TASR
Peking 22. apríla (TASR) - Čína v stredu upozornila, že situácia na Blízkom východe sa podľa nej aktuálne nachádza „v kritickom bode“. K vyhláseniu Pekingu došlo po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil predĺženie prímeria, aby Iránu poskytol viac času na rokovania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trump v utorok odložil koniec dvojtýždňového prímeria medzi USA a Iránom na neurčito, pričom Teherán zatiaľ na to nereagoval. Prezident USA však zároveň uviedol, že americká blokáda iránskych prístavov bude pokračovať.
„Súčasná situácia v regióne (Blízkeho východu) sa nachádza v kritickom bode prechodu medzi vojnou a mierom. Najvyššou prioritou zostáva vynaložiť maximálne úsilie na zabránenie obnovenia nepriateľských akcií,“ povedal na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kun.
Na otázku o prímerí sa priamo nevyjadril, dodal len, že Peking bude ďalej zohrávať „konštruktívnu“ úlohu.
Pôvodné dvojtýždňové prímerie začalo platiť 8. apríla. Irán v utorok uviedol, že pokoj zbraní so Spojenými štátmi vyprší už v stredu o 01.00 SELČ, zatiaľ čo Trump ešte v pondelok tvrdil, že sa skončí až v noci na štvrtok SELČ.
Vojna sa začala 28. februára leteckými útokmi USA a Izraela na Irán. Konflikt sa následne rozšíril do krajín Perzského zálivu aj Libanonu po zapojení proiránskeho hnutia Hizballáh. V bojoch prišlo o život viac ako 5000 civilistov a státisíce ľudí sú vysídlené, najmä v Iráne a Libanone. Narušili tiež lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, čo viedlo k rastu cien energií a veľkej nervozite na svetových trhoch.
Budúcnosť mierových rokovaní zostáva neistá. Ešte pred Trumpovým oznámením iránsky predstaviteľ uviedol, že Teherán je pripravený pokračovať v rokovaniach, ak USA upustia od blokády prístavov. Obe strany však viackrát avizovali pripravenosť obnoviť údery.
