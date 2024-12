Čína sľubuje stabilné vzťahy s Južnou Kóreou po impeachmente Juna

Peking 16. decembra (TASR) - Čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok prisľúbilo, že sa bude usilovať o "zdravé a stabilné" vzťahy s Južnou Kóreou po tom, čo tamojší parlament v sobotu odhlasoval návrh na impeachment (ústavnú žalobu) voči prezidentovi Jun Sok-Jolovi a následne mu pozastavil výkon funkcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ústavný súd má pol roka na to, aby rozhodol o prípadnom odvolaní Juna z funkcie prezidenta. K impeachmentu voči Junovi došlo po tom, čo začiatkom decembra nečakane vyhlásil stanné právo, avšak parlament ho po niekoľkých hodinách zrušil.



"Južná Kórea je dôležitým blízkym susedom Číny a partnerom v priateľskej spolupráci. Podpora zdravého a stabilného rozvoja čínsko-juhokórejských vzťahov je v súlade so spoločnými záujmami oboch strán," uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí.



"Politika Číny voči Južnej Kórei je konzistentná a zameraná na stabilitu," povedal hovorca ministerstva Lin Ťien. Odmietol komentovať impeachment juhokórejského prezidenta s tým, že ide o "vnútornú záležitosť Južnej Kórey".



Čína a Južná Kórea sú významnými obchodnými partnermi. Avšak čínska vládna Komunistická strana je hlavným ekonomickým a politickým podporovateľom Severnej Kórey, s ktorou je Južná Kórea oficiálne vo vojne ešte od otvoreného konfliktu spred viac než 70 rokov. Soul je zas kľúčovým spojencom Spojených štátov, pričom vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom sa v ostatných rokoch zhoršili, píše AFP.



Jun minulý týždeň povedal, že hlavná opozičná strana mu zabránila v posilnení zákonov proti špionáži. Tie by sa podľa neho mohli používať na potrestanie čínskych občanov podozrivých zo špionáže v kórejských vojenských zariadeniach. Peking reagoval, že Junove vyjadrenia poškodili rozvoj bilaterálnych vzťahov.