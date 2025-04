Čína: Sme pripravení na „konštruktívne“ riešenie vojny na Ukrajine

Moskva 1. apríla (TASR) - Čína ja pripravená zohrať „konštruktívnu rolu“ pri ukončení vojny na Ukrajine, ale zároveň podporuje Rusko pri obrane svojich „záujmov“. Pre ruskú štátnu agentúru RIA Novosti to povedal v utorkovom rozhovore čínsky minister zahraničných vecí Wang I, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Čína je pripravená, s prihliadnutím na záujmy zúčastnených strán, zohrať konštruktívnu rolu pri riešení (konfliktu),“ vyhlásil Wang, ktorý pricestoval do Moskvy na štátnu návštevu a stretne sa so svojim náprotivkom Sergejom Lavrovom i s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Peking a Moskva podľa agentúry AFP v posledných rokoch zintenzívnili hospodársku spoluprácu, nadviazali nové diplomatické kontakty a ich strategické partnerstvo sa od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 ešte viac prehĺbilo.



Čína otvorene deklaruje svoju neutralitu pri vojne na Ukrajine a tvrdí, že na rozdiel od Spojených štátov a Západu vojensky nepodporuje ani jednu stranu. Členské štáty Severoatlantickej aliancie Peking označili za „rozhodujúceho podporovateľa“, ktorý agresiu nikdy neodsúdil.



Vladimir Putin odmietol americko-ukrajinský plán 30-dňového prímeria vo vojne na Ukrajine a navrhol namiesto toho zorganizovať voľby, ktoré by v krajine určili legitímneho lídra po tom, čo prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vypršal jeho mandát.



Wang bude podľa Pekingu v Moskve rokovať s partnermi, pričom témami rozhovorov bude aj rozvoj čínsko-ruských vzťahov, medzinárodné čí regionálne otázky.