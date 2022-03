Čína: Sme proti krokom, ktoré prilievajú olej do ohňa na Ukrajinu

Peking 6. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničia Wang I uviedol v rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom, že Čína je proti akýmkoľvek krokom, ktoré "prilievajú olej do ohňa" na Ukrajine. Blinken reagoval, že svet sleduje, ktoré národy sa zasadzujú za princípy slobody a suverenity. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí štátnici spolu hovorili telefonicky v sobotu.



Wang vyzval, aby sa bezprostredná kríza riešila na rokovaniach, a tiež, aby sa viedli rozhovory o vytvorení vyváženého európskeho bezpečnostného mechanizmu. Wang zdôraznil, že USA a Európa by mali venovať pozornosť negatívnemu vplyvu expanzie NATO na východ na bezpečnosť Ruska.



Podľa amerického ministerstva zahraničia Blinken zdôraznil, že svet v reakcii na ruskú agresiu koná jednotne a uistil, že Moskva zaplatí vysokú cenu.



Čína nesúhlasí so sankciami uvalenými na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu. Tvrdí, že by sa síce mala rešpektovať suverenita a územná celistvosť všetkých národov, no sankcie vytvárajú nové problémy a narúšajú proces politického urovnania.