Letné záplavy v Číne spôsobili škody za vyše 25 miliárd dolárov

Peking 13. augusta (TASR) - Dôsledkom letných záplav v Číne je 200 mŕtvych a nezvestných a priame škody vo výške 25 miliárd dolárov, informoval vo štvrtok predstaviteľ krízového manažmentu. Správu priniesla tlačová agentúra AP.



Záplavy zasiahli sústavu veľkých riek v stredných a južných častiach krajiny. Veľké mestá boli do značnej miery záplav ušetrené, ale ich následky ešte viac zhoršujú straty v ekonomike spôsobené nákazou nového koronavírusu, ktorá sa začala koncom vlaňajška v stredočínskom meste Wu-chan.



Námestník ministra pre krízový manažment Čou Süe-wen novinárom povedal, že zaznamenaných je 219 mŕtvych a nezvestných ľudí a tiež 54.000 zničených domov.



Ekonomické straty 178,9 miliardy jüanov (25,7 miliardy dolárov) boli o 15,9 percenta vyššie než priemer škôd zapríčinených povodňami za posledných päť rokov.



Čína je druhou najväčšou ekonomikou na svete, ale jej rast sa v období stúpajúcich nákladov a presýtenosti domáceho trhu spomalil. Hoci Čína do veľkej miery zastavila šírenie ochorenia COVID-19 spôsobovaného koronavírusom, pretrvávajú obavy týkajúce sa zamestnanosti a osudu jej vývozných trhov v čase pokračujúcej obchodnej vojny so Spojenými štátmi.