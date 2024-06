Čína: Sonda Čchang-e 6 sa vracia z Mesiaca na Zem s nákladom vzoriek

Peking 4. júna (TASR) - Návratový modul čínskej sondy Čchang-e 6 v utorok úspešne odštartoval z povrchu Mesiaca a vracia sa naspäť na Zem aj s nákladom vzoriek, píše TASR podľa agentúr AFP a Reuters, ktoré sa odvolali na čínske štátne médiá.



Sonda Mesiac opustila o 7.38 h miestneho času (1.38 h SELČ). Na jeho odvrátenej strane pristála v nedeľu (2. júna) a počas dvoch dní zbierala vzorky mesačného povrchu a hornín.



Sonda odštartovala 3. mája 2024 z najjužnejšieho čínskeho kozmodrómu Wen-čchang, ktorý leží na ostrove Chaj-nan v Juhočínskom mori. Do vesmíru ju vyniesla nosná raketa Dlhý pochod 5.



Celá lunárna misia potrvá 53 dní. Návratový modul s kapsulou so vzorkami by sa na Zem mal vrátiť 25. júna.