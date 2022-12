Čína: Spoločné vojenské cvičenie s Ruskom prehĺbi vzájomnú spoluprácu

Peking 20. decembra (TASR) - Spoločné čínsko-ruské vojenské cvičenie, ktoré sa začne v stredu, je podľa Pekingu zamerané na "ďalšie prehĺbenie" spolupráce medzi oboma stranami. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AP.



Cvičenie sa bude konať pri pobreží čínskej provincie Če-ťiang vo Východočínskom mori a potrvá do budúceho utorka, vyplýva z krátkeho vyhlásenia čínskej armády.



"Toto spoločné cvičenie je zamerané na preukázanie odhodlania a schopností oboch strán spoločne reagovať na hrozby pre námornú bezpečnosť... a na ďalšie prehĺbenie komplexného strategického partnerstva koordinácie medzi Čínou a Ruskom novej éry," uvádza sa ďalej v oznámení.



Navzdory desaťročiam vzájomnej nedôvery Čína a Rusko v poslednom čase zintenzívnili takéto vojenské cvičenia a považujú ich už za súčasť zosúlaďovania svojej zahraničnej politiky, konštatuje britský denník The Guardian.



Čína odmieta kritizovať na pôde OSN inváziu Ruska na Ukrajinu, odsudzuje sankcie Západu voči Moskve a obviňuje Washington a organizáciu NATO z toho, že to ony vyprovokovali ruského prezidenta Vladimira Putina konať tak, ako koná.



Niekoľko týždňov pred začiatkom ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu deklaroval Peking "neobmedzené" priateľstvo s Ruskom a Čína zostáva hlavným odberateľom ruskej ropy a plynu nakupovaného s výraznou zľavou, aj keď doposiaľ nie je známe, že by predala Moskve vojenský materiál, anaylzuje britský denník.