Čína: Spoločnosť Galactic Energy úspešne odpálila raketu

Peking 29. mája (TASR) – Čínska spoločnosť Galactic Energy úspešne odpálila raketu na vynášanie satelitov do vesmíru, informovali v stredu čínske štátne médiá. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ceres-1 je štvorstupňová raketa na pevné a hydrazínové palivo. Na heliosynchrónnu obežnú dráhu vo výške 500 kilometrov dokáže vyniesť náklad s hmotnosťou až 300 kilogramov. Jej predchádzajúci štart v septembri sa skončil neúspechom a stratou rakety a satelitu na jej palube, za čo sa spoločnosť svojim zákazníkom ospravedlnila.



Úspešný štart rakety potvrdzuje rozmach vesmírneho priemyslu v Číne. Krajina tento rok vyslala na Mesiac sondu, ktorá má priniesť vzorky z odvrátenej strany Mesiaca. Na podporu tejto misie vyslala tento rok do vesmíru aj niekoľko komunikačných satelitov.



Heliosynchrónna obežná dráha umožňuje umiestnenie satelitov do stáleho slnečného svetla, aby mohli byť solárne panely v neustálej prevádzke. Satelity na takejto obežnej dráhe využívajú konzistentné osvetlenie povrchu Zeme, pretože počas svojich preletov ponad dané miesto na povrchu planéty je uhol jeho osvetlenia takmer rovnaký. Tento druh obežnej dráhy je praktický pre zobrazovacie, špionážne a meteorologické satelity zobrazujúce zemský povrch vo viditeľných alebo infračervených vlnových dĺžkach.