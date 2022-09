Čína: Spolupráca s OSN je po správe o Sin-ťiangu ohrozená

Ženeva 9. septembra (TASR) - Čína nemôže spolupracovať s úradom OSN pre ľudské práva po tom, ako zverejnil správu kritizujúcu politiku Pekingu voči Ujgurom a iným etnickým skupinám v autonómnej oblasti Sin-ťiang na západe Číny. Informovala o tom agentúra AP.



"Nemôžeme spolupracovať, akoby sa nič nestalo, keď nás to poškodilo," vysvetlil čínsky veľvyslanec Čchen Sü v piatok na virtuálnom brífingu, ktorý zorganizovalo združenie korešpondentov akreditovaných v sídle OSN (ACANU).



Čchen zároveň uviedol, že Čína síce nebude spolupracovať s úradom OSN pre ľudské práva, ale spoluprácu so Spojenými národmi zachová.



Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, pripomenula, že Peking sa netajil svojou nespokojnosťou so správou, ktorá bola zverejnená len niekoľko minút pred tým, ako sa Michelle Bacheletovej minulý týždeň skončilo funkčné obdobie na poste vysokej komisárky OSN pre ľudské práva. Táto správa upozorňovala na možné zločiny proti ľudskosti spáchané v Sin-ťiangu.



AFP konštatuje, že správa OSN v podstate potvrdila podozrenia, ktoré už dlho vznášajú ľudskoprávni aktivisti a iní pozorovatelia obviňujúci Peking z množstva prípadov zneužívania ľudských práv v Sin-ťiangu - vrátane zadržiavania viac ako milióna Ujgurov a iných moslimov v tzv. prevýchovných táboroch a z prípadov, keď dochádza k násilnej sterilizácii žien.



Peking tieto obvinenia dôrazne odmietol a správu kritizoval, pričom OSN obvinil, že sa stala "zločincom a komplicom USA a Západu".



Veľvyslanec Čchen pripomenul, že Peking počas Bacheletovej návštevy v Číne vyjadril ochotu prehĺbiť spoluprácu s úradom komisára OSN pre ľudské práva.



"Dosiahli sme dohodu o celom rade mechanizmov dvojstrannej spolupráce," zdôraznil veľvyslanec. S poľutovaním však následne konštatoval, že úrad ľudskoprávneho komisára "tvárou v tvár maximálnej úprimnosti Číny... zavrel dvere k spolupráci zverejnením takzvaného hodnotenia". Podľa veľvyslancovho názoru zverejnenie "takéhoto hodnotenia (v správe) všetko ohrozuje."



Čchen zdôraznil, že Peking zostáva horlivým zástancom Organizácie Spojených národov ako takej, ale vyjadril pochybnosť, či úrad komisára OSN pre ľudské práva reprezentuje OSN.



Avizoval pritom tiež, že Čína je otvorená spolupráci s Bacheletovej nástupcom, Rakúšanom Volkerom Türkom, ktorý bol do funkcie vymenovaný vo štvrtok neskoro večer.