Čína sprísni kontrolu látok, z ktorých sa vyrába droga fentanyl

Wahington 6. augusta (TASR) - Čína uviedla, že začne prísnejšie kontrolovať a regulovať produkciu troch chemikálií, ktoré sa používajú pri výrobe drogy fentanyl. V utorok to uviedol Biely dom, ktorý čínsky zámer označil ako "cenný krok vpred." TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



USA a Čína obnovili spoluprácu v oblasti protidrogovej činnosti minulý rok. Ide už o tretie opatrenie, ktoré od novembra Čína zaviedla v súvislosti so snahou obmedziť šírenie tejto drogy.



Boj proti fentanylu je silnou témou pre amerického prezidenta Joea Bidena a viceprezidentku Kamalu Harrisovú, ktorá získala nomináciu Demokratickej strany do prezidentských volieb v USA.



Fentanyl je syntetický opiát, ktorý je 50-násobne silnejší než heroín. Od roku 2018 fentanyl v USA v počte prípadov predávkovania prekonal heroín. Prípady predávkovania fentanylom prudko vzrástli a v súčasnosti je hlavnou príčinou úmrtí Američanov vo veku 18 až 45 rokov. Iba v roku 2023 zomrelo na predávkovanie drogami viac než 107.000 Američanov.



Reuters pripomína, že spolupráca Washingtonu a Pekingu v tejto oblasti je súčasťou minuloročného úsilia o zlepšenie vzťahov medzi USA a Čínou. Minulý týždeň sa ohľadom tejto témy uskutočnilo stretnutie medzi čínskou delegáciou a predstaviteľmi Bidenovej administratívy.



Výbor amerického Kongresu v apríli uviedol, že Čína priamo dotuje výrobu látok, z ktorých sa vyrába fentanyl, a to za účelom ich exportu do zahraničia. Výbor tvrdí, že Čína takýmto spôsobom priamo podporuje drogovú krízu v USA.