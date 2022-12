Čína sprísňuje reguláciu komentárov na internete

Peking 15. decembra (TASR) - Čína od štvrtka uplatňuje nové internetové predpisy, ktoré v mene bezpečnosti štátu zavádzajú ešte prísnejšie moderovanie internetových diskusií. Podľa analytikov ďalšie sprísnenie kontroly nad internetom ešte viac obmedzí slobodu prejavu.



Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, pripomenula, že Čína je jednou z najdynamickejších krajín na svete v oblasti internetu, najmä v oblasti predaja, online platieb a vysielania i sociálnych sietí.



Viaceré zahraničné stránky sú tam však zablokované, napr. Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, či Twitter, a internetové platformy majú "armády" zamestnancov, ktorí majú na starosti mazanie politicky problematických správ či príspevkov, čím ovplyvňujú verejnú mienku.



Keďže nie všetky komentáre kritické voči vláde, či urážky, dezinformácie alebo hanlivé správy bývali z internetových fór odstránené, čínska správa kybernetického priestoru (CAOC) zaviedla ešte prísnejšie pravidlá moderovania, ktoré sa začali uplatňovať od štvrtka.



V pravidlách CAOC sa uvádza, že poskytovateľ služby komentovania musí hodnotiť používateľov na základe ich správania pri komentovaní. Tí, ktorí sa svojimi príspevkami "vážne zdiskreditujú", budú zaradení na čiernu listinu a budú mať zákaz komentovať, a to aj v prípade, že by si vytvorili nový účet.



Všetci používatelia sa budú musieť zaregistrovať pod svojím skutočným menom a identifikačným číslom.



Nariadenie sa vzťahuje najmä na sekcie komentárov na webových stránkach a v aplikáciách, najmä na spravodajských.



V praxi by tieto opatrenia mali mnohých používateľov internetu odradiť od písania príspevkov, ktoré sú pre vládu nepríjemné.



Správa kybernetického priestoru tvrdí, že pomáha "chrániť národnú bezpečnosť, verejný záujem a občanov".



Vládne médiá nariadenie pochválili a zdôraznili, že "internet nie je zónou, kde zákon neplatí".



Veľkej časti používateľov internetu v Číne sa však nové pravidlá nepáčia a mnohí majú námietky - vnímajú ich ako obmedzenie slobody vyjadrovania.



Toto nariadenie bolo naplánované ešte pred masovými demonštráciami, ktoré sa koncom novembra konali vo viacerých čínskych mestách s cieľom žiadať od vedenia krajiny zrušenie obmedzení zameraných na boj proti šíreniu choroby COVID-19.