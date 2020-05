Štart novej vesmírnej rakety prebehol úspešne

Peking 5. mája (TASR) – Čínska vesmírna agentúra CSMA dnes potvrdila úspešný štart novej nosnej rakety zo strediska Wen-čchang na čínskom ostrove Chaj-nan. S odvolaním sa na správy čínskych médií o tom informovala agentúra AFP.



Štart rakety s názvom Dlhý pochod 5B, pôvodne plánovaný na 28. apríla, sa uskutočnil o 18:00 miestneho času (12:00 SELČ). Podľa AFP je skúškou ambícií Číny prevádzkovať vlastnú vesmírnu stanicu a neskôr vyslať ľudí na Mesiac.



Raketa je upravenou verziou typu Dlhý pochod 5, ktorej úspešná skúška prebehla vlani v decembri.



Podľa čínskej agentúry Sinchua nosná raketa dopravila do kozmu prototyp bezpilotnej lode na prieskum vesmíru, ktorá sa osem minút po štarte úspešne oddelila. Nová vesmírna loď má miesto pre šiestich astronautov - v porovnaní s tromi, ktoré mal starší model.



Rovnako úspešne dopadlo aj oddelenie testovacej verzie nákladnej kapsuly.



V budúcnosti by mala testovaná kozmická loď prepravovať astronautov na vesmírnu stanicu, ktorú Čína plánuje dokončiť do roku 2022.



"Misia preverí kľúčové technológie novej vesmírnej lode, ako je ovládanie pri opätovnom vstupe do atmosféry či ochrana pred zahrievaním," uviedol v marci jeden z konštruktérov Jang Čching.