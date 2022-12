Čína stiahla z Manchestru generálneho konzula a ďalších predstaviteľov

Peking/Manchester 14. decembra (TASR) - Čínska vláda stiahla z britského Manchestru generálneho konzula a ďalších piatich predstaviteľov čínskeho konzulátu. V stredu to oznámil britský minister zahraničných vecí James Cleverly, informuje TASR na základe správy britskej spravodajskej stanice Sky News.



Ide o reakciu na incident, ktorý sa odohral v októbri pred čínskym konzulátom v Manchestri počas demonštrácie hongkonskej prodemokratickej skupiny proti zjazdu Komunistickej strany Číny v Pekingu. Podľa britskej polície vyšla z konzulátu skupina mužov, pričom jedného z demonštrantov vtiahla do areálu a následne ho fyzicky napadla. Z predmetného incidentu vzniklo aj video, z ktorého vyplýva, že demonštranta ťahal za vlasy čínsky generálny konzul Čeng Si-jüan.



Cleverly povedal, že britský rezort diplomacie dal čínskej vláde lehotu do 14. decembra, po ktorej mali byť šiesti predstavitelia čínskeho konzulátu v Manchestri zbavení diplomatickej imunity, aby ich mohla vypočuť britská polícia.



"V reakcii na našu žiadosť čínska vláda odvolala zo Spojeného kráľovstva týchto predstaviteľov vrátane samotného generálneho konzula," uviedol Cleverly. Podľa jeho slov to "dokazuje, že dodržiavanie zásad právneho štátu a vážnosť, s akou Británia tieto incidenty berie, majú svoj účinok".



Čína po zverejnení správ o októbrovom incidente obvinila demonštrantov z nezákonného vstupu na čínsky konzulát.



Generálny konzul Čeng Si-jüan v rozhovore pre Sky News poprel, že by bol niekoho zbil. Demonštranta podľa vlastných slov ťahal do areálu konzulátu za vlasy preto, že osočoval jeho krajinu a prezidenta Si Ťin-pchinga.