Zrútenie stíhačky v Číne neprežila jedna osoba

Peking 9. júna (TASR) - Jedna osoba prišla o život a dve utrpeli zranenia pri nehode stíhačky čínskej armády, ktorá sa v meste Siang-jang zrútila do obývanej oblasti. Vo štvrtok o tom informovali čínske médiá, píše agentúra AFP.



Podľa čínskej televízie CCTV sa stíhačka typu Čcheng-tu J-7 zrútila počas výcvikového letu v blízkosti miestneho letiska, pričom poškodila okolité obydlia. Pilotovi sa podarilo katapultovať, následne ho s ďalšími zranenými previezli do nemocnice.



Videá z miesta nehody zachytávajú plamene a čierny dym. Vidno na nich aj niekoľko domov zrovnaných so zemou.



V Číne sa v marci odohrala najväčšia letecká katastrofa za posledné desaťročia. Na juhozápade krajiny neďaleko mesta Wu-čou havarovalo lietadlo typu Boeing 737, o život prišlo všetkých 132 ľudí na palube.