Čína podľa uniknutých spisov súhlasila, že Rusku tajne pošle zbrane

Washington 14. apríla (TASR) - V informáciách zachytených agentmi v Rusku sa uvádza, že Peking chcel maskovať smrtiacu pomoc Moskve ako civilné predmety, píše sa v uniknutých tajných dokumentoch americkej vlády. V piatok to uviedol portál britského denníka The Guardian, ktorý citoval z článku denníka Washington Post.



Čína schválila dodávky smrtiacich zbraní Rusku v jeho vojne na Ukrajine, ale chcela, aby všetky dodávky zostali utajené a maskované ako civilný tovar, píše sa v prísne tajnom spravodajskom súhrne americkej vlády z 23. februára, na ktorý sa odvolal Washington Post.



Tieto spravodajské informácie získali agenti USA odpočúvaním rozhovorov ruských tajných služieb, spresnil americký denník. Ako dodal, Rusi si hovorili, že ústredná vojenská komisia Číny chcela dodávky zbraní utajovať.



V inom spravodajskom spise zo série uniknutých citlivých dokumentov sa uvádza, že Peking bude pokladať "závažný" ukrajinský útok zbraňami USA či NATO na ruské územie za vyostrenie konfliktu, čo si už vyžiada posielanie čínskych zbraní Rusku.



Tieto spisy sú súčasťou uniknutých tajných dokumentov, ktoré sa minulý mesiac objavili na online platforme Discord. Z úniku obvinený 21-ročný Jack Teixeira sa v piatok postavil pred súd v americkom meste Boston a zostáva vo väzbe. Predstavitelia USA podľa The Guardian uviedli, že dokumenty sú autentické a obsahujú vysoko citlivé informácie, hoci niektoré boli pozmenené.



Uniknuté informácie o ochote Číny posielať Rusku zbrane sa tiež zdajú pravé, keďže čoskoro po februárovom dátume špionážnych správ toto tvrdenie verejne vyhlásili aj predstavitelia americkej vlády, napísal britské denník. Peking obvinenie dôrazne poprel. Nie sú žiadne dôkazy, že Čína takéto zbrane už aj poslala.



V piatok čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang vyhlásil, že jeho krajina neposkytne zbrane žiadnej strane konfliktu a takisto obmedzí vývoz technológií s dvojakým použitím.



Čína je tak ako Rusko kritická voči NATO a naznačila, že konflikt vyprovokovalo sčasti aj rozširovanie tejto vojenskej aliancie.



Peking tvrdí, že chce pomôcť sprostredkovať politické riešenie vojny. Západní lídri však vravia, že oddanosť čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi toto stanovisko podkopáva. Si mal napríklad po marcovej návšteve Moskvy a Putina zatelefonovať ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ale doteraz to neurobil.



Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že minister Sergej Šojgu sa v nedeľu 16. apríla stretne s čínskym partnertom Li Šang-fuom.