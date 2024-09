JAGI UDREL NA ČÍNU: Začiatkom týždňa zabíjal na Filipínach

Hongkong 6. septembra (TASR) - Supertajfún Jagi dorazil v piatok na pobrežie čínskej provincie Chaj-nan a priniesol so sebou ničivý vietor a intenzívne zrážky, pre ktoré zatvorili školy a zrušili lety v regióne Juhočínskeho mora, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP. V provincii Chaj-nan evakuovali vyše 400.000 ľudí.



Tajfún Jagi, ktorého maximálna priemerná rýchlosť vetra v blízkosti stredu dosiahla 234 kilometrov za hodinu, je zatiaľ v tomto roku druhou najsilnejšou tropickou cyklónou, silnejší bol len hurikán Beryl.



Začiatkom tohto týždňa Jagi na severných Filipínach pripravil o život 16 ľudí, následne zdvojnásobil svoju silu a teraz dorazil do mesta Wen-čchang na ostrove Chaj-nan.



Pre tajfún zavreli školy, podniky a dopravné linky v Hongkongu, Macau, provinciách Kuang-tung a Chaj-nan, ako aj letiská vo Vietname, ktorý by mal Jagi spolu s Laosom zasiahnuť cez víkend.



Vietnamský Úrad civilného letectva informoval, že v sobotu budú zatvorené štyri letiská na severe krajiny vrátane medzinárodného letiska Noi Bai v Hanoji.



Hongkonské letisko uviedlo, že po 50 zrušených letoch vo štvrtok sa prevádzka vrátila takmer do normálu a mesto tiež popoludní znížilo stupeň výstrahy pred nepriaznivým počasím, keďže sa očakáva, že rýchlosť vetra bude postupne slabnúť. Intenzívne zrážky sa však očakávajú naďalej.



Vedci tvrdia, že tajfúny sú v dôsledku klimatických zmien čoraz silnejšie pre teplejší povrch oceánov. Minulý týždeň zasiahol juhozápadné Japonsko tajfún Šan-šan, ktorý bol najsilnejšou cyklónou v krajine za posledné desaťročia.