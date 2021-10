Takmer 200 krajín prijalo vyhlásenie o ochrane biodiverzity

Peking 13. októbra (TASR) - Zástupcovia takmer 200 krajín sveta v stredu prijali spoločnú deklaráciu o ochrane strácajúcej sa biodiverzity vo svete.



Tento nezáväzný text, prijatý na Konferencii OSN o biodiverzite (COP15) v čínskom meste Kchun-ming, odráža "politickú vôľu všetkých strán vyslať medzinárodnému spoločenstvu silný odkaz odhodlania a jednoty v oblasti biodiverzity," uviedol podľa agentúry Reuters uviedol čínsky minister životného prostredia Chuang Žun-čchiou.



Priamo v meste Kchun-ming, metropole provincie Jün-nan v juhozápadnej Číne, alebo prostredníctvom videokonferencie sa na konferencii stretli politici, vedci a odborníci, aby sa pokúsili priniesť spoločnú a konkrétnu odpoveď na kolaps biodiverzity v súčasnej situácii, keď vymiera rekordné množstvo živočíšnych a rastlinných druhov, spresnil Reuters.



Kchun-minská deklarácia vyzýva hlavných medzinárodných aktérov, aby konali "rýchlo a integrujúco" s cieľom transformovať všetky sektory globálnej ekonomiky, ale pritom zohľadniť nutnosť zachovania rastlinných a živočíšnych druhov.



Deklarácia poukazuje na to, že mnoho štátov požaduje, aby do roku 2030 bolo chránených 30 percent zemského povrchu a morí.



V dokumente sa konštatuje, že existujú "vážne obavy" zo straty biodiverzity, degradácie krajiny, dezertifikácie, či znečistenia morí, čo "predstavuje existenčnú hrozbu" pre spoločnosť, kultúru, prosperita a planétu.



Reuters konštatoval, že prijatá deklarácia necháva bokom kľúčové otázky, ako sú financovanie ochrany prírody v chudobných krajinách alebo vytváranie dodávateľských reťazcov, ktoré rešpektujú biodiverzitu.



Čína, ktorá sa často spomína v súvislosti s obchodovaním s ohrozenými druhmi fauny, ako sú slonovina či kly nosorožcov, v utorok oznámila vytvorenie fondu s 200 miliónmi eur na pomoc pri ochrane biodiverzity v rozvojových krajinách.



Čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý do deklarácie z Kchun-mingu presadil svoj koncept "ekologickej civilizácie". Prisľúbil tiež vytvorenie nového prírodného parku s rozlohou 230.000 km2 s poslednými biotopmi pandy veľkej, tigra a leoparda, ale aj pramene rieky Jang-c'-ťiang.



Po tohtotýždňovom stretnutí COP15 budú v januári nasledovať podrobnejšie rokovania vo Švajčiarsku. Konečná stratégia bude prijatá na summite, ktorý sa bude konať v Kchun-mingu od 25. apríla do 8. mája budúceho roku, informovala agentúra DPA.