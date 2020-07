Čína tento týždeň vyšle misiu na Mars

Wen-čchang 23. júla (TASR) - Čínska misia na Mars by mohla odštartovať už vo štvrtok v závislosti od počasia, najneskôr však v sobotu, píše agentúra AFP.



Čínska misia s názvom Tchien-wen-1 by mala k Marsu doraziť vo februári 2021 po sedem mesiacov trvajúcej ceste dlhej 55 miliónov kilometrov. Jej súčasťou je kozmická loď, pristávací modul a vesmírne vozidlo, ktoré bude študovať planetárnu pôdu. Do vesmíru ich vynesie najväčšia čínska nosná raketa Long March 5.



V pondelok odštartovala z japonského kozmodrómu Tanegašima saudskoarabská misia na červenú planétu. Spojené arabské emiráty (SAE) sa stali prvou arabskou krajinou, ktorá vyslala sondu k Marsu.



Misiu plánujú aj Američania. Odštartovať by mala 30. júla.



Všetky misie využívajú časové okno, v ktorom je Zem najbližšie k Marsu. Rovnako by v tomto čase mali odštartovať podobné misie Číny a Spojených štátov.



"Neočakávam, že Čína na prvý pokus urobí niečo významné, čo ešte neurobili Spojené štáty," uviedol astrofyzik Jonathan McDowell.



Spojené štáty od konca 90. rokov vyslali na Mars štyri prieskumné vozidlá. Ďalšie, s názvom Perseverance (vytrvalosť), bude na Marse hľadať známky mikrobiálneho života a zbierať vzorky pôdy a skál, ktoré prinesie naspäť na Zem počas misie v roku 2031.



Čínska misia sa podľa McDowell svojimi ambíciami a veľkosťou podobá dvom misiám NASA z rokov 1975-1976.