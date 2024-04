Kozmická loď Šen-čou-18 odštartovala k vesmírnej stanici Tchien-kung

Ťiou-čchüan 25. apríla (TASR) - Kozmická loď Šen-čou-18 (Božská loď) s trojčlennou posádkou odštartovala vo štvrtok k vesmírnej stanici Tchien-kung (Nebeský palác), uviedli štátne médiá. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Kozmickú loď vyniesla nosná raketa Čchang-čeng 2F ((Dlhý pochod) z kozmodrómu Ťiou-čchüan na severozápade Číny o 20.59 h miestneho času (14.59 h SELČ). Ide o najnovšiu misiu v rámci vesmírneho programu Pekingu, ktorého cieľom je do roku 2030 vyslať astronautov na Mesiac.



Veliteľom misie je bývalý vojenský pilot Jie Kuang-fu, ktorý bol v roku 2021 členom posádky lode Šen-čou-13. Li Cchung a Li Kuang-su sa do vesmíru vydávajú po prvý raz. Na vesmírnej stanici Tchien-kung zostanú šesť mesiacov.



Počas pobytu budú vykonávať experimenty "v oblasti základnej fyziky v mikrogravitácii, vedy o vesmírnych materiáloch, vedy o živote vo vesmíre, vesmírnej medicíny a vesmírnych technológií", uviedla Čínska agentúra pre pilotované kozmické lety.



Nová posádka nahradí tím misie Šen-čou-17, ktorý bol na vesmírnu stanicu vyslaný vlani v októbri.



Plány čínskeho "vesmírneho sna" sa pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga rozbehli "na plné obrátky". Druhá najväčšia svetová ekonomika do armádou riadeného vesmírneho programu investovala miliardy dolárov v snahe dobehnúť USA a Rusko. Peking chce tiež do roku 2030 vyslať na Mesiac misiu s ľudskou posádkou a plánuje tam vybudovať svoju základňu.



Čína je prakticky vylúčená z práce na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) od roku 2011, keď USA zakázali Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA) vzájomnú spoluprácu. To prinútilo Peking vytvoriť svoju vlastnú orbitálnu stanicu.



Výstavbu Tchien-kung dokončili v roku 2022 a pojme až šesťčlennú posádku. Tvorí ju základný modul Tchien-che (Nebeská harmónia), laboratórne moduly Wen-tchien (Nebeské otázky) a Meng-tchien (Nebeský sen) a voľne lietajúci teleskop Sün-tchien (Prieskum nebies).



Očakáva sa, že stanica zostane na nízkej obežnej dráhe Zeme vo výške 400 až 450 kilometrov najmenej desať rokov.