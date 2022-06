Čína tvrdí, že austrálske lietadlo vážne ohrozilo jej bezpečnosť

Peking 7. júna (TASR) - Komunistická vláda v Pekingu tvrdí, že austrálske vojenské lietadlo letiace v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Juhočínskym morom nedávno vážne ohrozilo suverenitu a bezpečnosť Číny. Uviedol to v utorok hovorca čínskeho ministerstva obrany, ktorého citovala agentúra Reuters.



O predmetnom incidente z konca mája už v nedeľu informovalo austrálske ministerstvo obrany. Uviedlo, že koncom mája vzlietla čínska stíhačka typu J-16 k austrálskemu lietadlu Boeing P-8 Poseidon, ktoré vykonávalo bežný monitorovací let v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Juhočínskym morom.



Čínska stíhačka priletela do tesnej blízkosti Boeingu, pričom naň vychrlila spŕšku svetlíc a alumíniových pásikov, ktoré prenikli do jedného z motorov lietadla, uviedol austrálsky rezort obrany.



Hovorca čínskeho ministerstva sa v Utorok snažil tvrdiť, že austrálske lietadlo vážne ohrozilo suverenitu a bezpečnosť Číny. Protiopatrenia, ktoré voči nemu podnikla čínska strana, boli preto podľa neho primerané a oprávnené.



Austrálsky minister obrany a vicepremiér Richard Marles označil manéver čínskej stíhačky za "veľmi nebezpečný". Dodal, že posádka austrálskeho lietadla sa zachovala mimoriadne zodpovedne a okamžite sa vrátila na leteckú základňu.