Čína tvrdí, že autonómia Hongkongu je možná aj po roku 2047

Peking 9. marca (TASR) - Vysoký stupeň autonómie Hongkongu by mohol trvať ešte 50 rokov po tom, ako v roku 2047 zákonne vyprší. Uviedol to v stredu vysoko postavený predstaviteľ Pekingu, a to napriek značne rozšírenej kontrole Číny nad týmto finančným centrom v uplynulých rokoch. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry Bloomberg.



Sia Pao-lung, riaditeľ Úradu pre záležitosti Hongkongu a Macaa, to povedal hongkonským delegátom na výročnom parlamentnom zasadnutí v Pekingu, informovali miestne médiá.



Hongkong sa vrátil pod čínsku správu spod administrácie Británie v roku 1997 s prísľubom, že Peking mu ponechá kapitalistickú ekonomiku i politické slobody nedotknuté po dobu ďalších 50 rokov.



Britská vláda vlani obvinila Peking z porušenia spoločnej čínsko-britskej deklarácie z roku 1984, ktorá stanovila politický systém "jedna krajina – dva systémy". Londýn tvrdí, že Peking zaviedol "radikálne zmeny" vo volebnom systéme Hongkongu, čo viedlo k umlčaniu kritikov čínskej politiky.



Čína v posledných rokoch priamo zasahuje do právneho systému mesta. Peking naň v júni 2020 uvalil zákon o národnej bezpečnosti a o niekoľko mesiacov neskôr radikálne prepracoval jeho volebný systém, ktorý teraz prikazuje, aby sa všetci kandidáti verejne preukázali ako čínski vlastenci.



Siaovo vyjadrenie je najotvorenejšie, aké v ostatných rokoch zaznelo z úst vrcholového predstaviteľa pevninskej Číny na adresu politickej budúcnosti Hongkongu v súvislosti s jeho existenciou po roku 2047, konštatuje Bloomberg.



Čínsky prezident Si Ťin-pching počas svojej návštevy Hongkongu v roku 2017 uviedol, že verí v "dlhodobú úspešnú prax" systému jedna krajina – dva systémy.