Čína: Demonštranti nezákonne vstúpili na čínsky konzulát v Manchestri

Peking 18. októbra (TASR) - Čína v utorok obvinila demonštrantov z "nezákonného" vstupu na čínsky konzulát v anglickom meste Manchester. Deje sa tak po tom, ako sa na internete objavilo video, na ktorom skupina mužov v areáli čínskeho konzulátu bije hongkonského demonštranta. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Výtržníci nelegálne vstúpili na čínsky generálny konzulát v Manchestri, čím ohrozili bezpečnosť priestorov," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin. Zároveň vyzval Britániu, aby "plnila svoje povinnosti a prijala účinné opatrenia na posilnenie ochrany priestorov a personálu čínskeho veľvyslanectva a konzulátov".



Hongkonská prodemokratická skupina v nedeľu demonštrovala pred čínskym konzulátom v Manchestri proti zjazdu Komunistickej strany Číny v Pekingu. Demonštranti držali niekoľko transparentov proti vedeniu Číny i karikatúru čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.



Britská polícia uviedla, že skupina mužov vyšla z čínskeho konzulátu počas pokojnej nedeľnej demonštrácie, pričom jedného z demonštrantov vtiahla do areálu a následne ho napadla.



Hovorca britskej vlády v pondelok povedal, že správy o incidente sú "hlboko znepokojujúce", a dodal, že by bolo "nevhodné" situáciu ďalej komentovať počas prebiehajúceho policajného vyšetrovania.



Predmetná demonštrácia sa uskutočnila v čase, keď sa v Pekingu začal zjazd Komunistickej strany Číny, na ktorom by jeho 2300 delegátov malo potvrdiť Si Ťin-pchinga vo funkcii generálneho tajomníka strany na tretie päťročné funkčné obdobie. V takom prípade je podľa agentúry AP takmer isté, že na marcovom výročnom zasadnutí Čínskeho národného ľudového zhromaždenia (parlamentu) bude zvolený aj za prezidenta.