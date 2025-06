Čína: Izrael a Irán by mali podniknúť kroky na zníženie napätia

Peking 16 júna (TASR) - Čína v pondelok vyzvala Izrael a Irán, aby okamžite podnikli kroky smerom k zníženiu napätia. Vyjadrila sa tak po niekoľkých dňoch útokov medzi Izraelom a Iránom, ktoré s začali v noci na piatok izraelským úderom na Teherán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Naliehame na všetky strany, aby okamžite prijali opatrenia na zníženie napätia, zabránili tomu, aby región upadol do väčšieho chaosu, a vytvorili podmienky na návrat k správnej ceste riešenia problémov prostredníctvom dialógu a rokovaní,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.



Vyhlásil, že kroky na zastavenie eskalácie by mali podniknúť všetky zúčastnené strany. „Sila nemôže priniesť trvalý mier,“ konštatoval.



Izraelský piatkový útok na Irán nasledoval po desaťročiach nepriateľstva medzi týmito dvoma štátmi. Podľa francúzskej tlačovej agentúry podnietil doteraz najintenzívnejšie boje a vyvolal obavy z dlhého konfliktu, ktorý by mohol zachvátiť Blízky východ.



Izrael tvrdí, že pri útokoch v Iráne zasiahol tamojšie vojenské a jadrové zariadenia a zabil niekoľkých vysokopostavených vojenských predstaviteľov a jadrových vedcov. Dvaja americkí predstavitelia v nedeľu pre agentúru Reuters uviedli, že izraelská strana oznámila, že mala možnosť zabiť aj najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, avšak šéf Bieleho domu Donald Trump tento plán zamietol.



Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v sobotu telefonoval s izraelským náprotivkom Gideonom Saarom a šéfom iránskej diplomacie Abbásom Arákčím. Podľa hovorcu čínskeho rezortu diplomacie dal Wang v rozhovoroch s oboma predstaviteľmi jasne najavo podporu Teheránu zo strany Pekingu.



AFP pripomína, že Čína a Irán udržiavajú blízke vzťahy, pričom Peking je najväčším obchodným partnerom Teheránu a hlavným kupcom iránskej ropy.



„Čína bude naďalej udržiavať komunikáciu s príslušnými stranami, podporovať mier a dialóg, aby zabránila ďalším nepokojom v regióne,“ uzavrel hovorca.