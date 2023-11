Čína tvrdí, že je pripravená rokovať s USA na všetkých úrovniach

Singapur 8. novembra (TASR) - Čína je pripravená rokovať so Spojenými štátmi na všetkých úrovniach, uviedol v stredu čínsky viceprezident Chan Čeng. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Sme pripravení posilniť komunikáciu a dialóg so Spojenými štátmi na všetkých úrovniach, ako aj rozvíjať vzájomne prospešnú spoluprácu, prekonať rozdiely a spoločne čeliť svetovým výzvam," uviedol Chan na Fóre novej ekonomiky agentúry Bloomberg v Singapure.



Nedávne stretnutia vysokopostavených predstaviteľov USA a Číny podľa neho poukazujú na zlepšovanie vzájomných vzťahov. Dodal, že "svet je dostatočne veľký, aby sa obe krajiny mohli rozvíjať a prosperovať".



V súčasnosti sa očakáva, že dôjde aj k schôdzke čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga s americkým prezidentom Joeom Bidenom, a to počas budúcotýždňového summitu organizácie APEC v San Franciscu. Americká strana možnosť takejto schôdzky potvrdila, čínska strana zatiaľ nie.



Vzťahy medzi Čínou a USA sa v posledných rokoch dostali na jednu z najhorších úrovní. Obe mocnosti majú rozdielne názory na široké spektrum otázok vrátane kontroly exportu, dodržiavania ľudských práv či bezpečnosti. V priebehu tohto roka sa však komunikácia medzi Pekingom a Washingtonom zintenzívnila, a to aj vďaka sérii návštev vysokopostavených amerických predstaviteľov v Číne.