Čína tvrdí, že má záujem o zlepšenie komunikácie s USA

Vojaci stoja pred čínskou vlajkou na Námestí nebeského pokoja v Pekingu v utorok 3. marca 2026. Foto: TASR/AP

Vo štvrtok sa začína výročné zasadnutie Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov (parlamentu), na ktorom predstaví tohtoročné hospodárske a politické ciele.

Autor TASR
Peking 4. marca (TASR) - Čína je ochotná spolupracovať s USA na zlepšení komunikácie na všetkých úrovniach, no neprekročí svoje medze a neupustí od vlastných princípov, povedal hovorca parlamentu v stredu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Vo štvrtok sa začína výročné zasadnutie Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov (parlamentu), na ktorom predstaví tohtoročné hospodárske a politické ciele. Zasadnutie prichádza v čase, keď sa Peking i Washington strany snažia stabilizovať vzťahy pred očakávaným marcovým summitom amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Pekingu.

Čína a Spojené štáty sa musia vzájomne rešpektovať a spolunažívať v mieri, povedal hovorca. „Čína má svoje medze a princípy a bude vždy rozhodne brániť svoju suverenitu, bezpečnosť a záujmy rozvoja,“ povedal na tlačovej konferencii.

Diplomacia medzi lídrami oboch krajín má „nenahraditeľný strategický význam“ pri utváraní väzieb našich krajín, povedal hovorca a vyzval na „rozšírenie zoznamu oblastí spolupráce a zároveň zredukovanie zoznamu problémov“. Vyzval tiež americký Kongres, aby Čínu vnímal „objektívne“ a urobil viac v prospech vzájomných vzťahov.

Biely dom uviedol, že Trump bude v Číne od 31. marca do 2. apríla, hoci Peking to oficiálne nepotvrdil. Podľa agentúry Bloomberg sa očakáva, že najvyšší obchodní predstavitelia oboch krajín sa budúci týždeň stretnú v Paríži, aby diskutovali o potenciálnych obchodných dohodách súvisiacich s týmto očakávaným stretnutím.
