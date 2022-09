Čína tvrdí, že nad Taiwanom chce získať kontrolu mierovou cestou

Peking 21. septembra (TASR) - Čína tvrdí, že je nevyhnutné, aby získala nad Taiwanom plnú administratívnu moc, avšak o dosiahnutie tohto cieľa sa bude snažiť mierovou cestou. Vyplýva to zo stredajšieho vyhlásenia hovorcu čínskeho Úradu pre záležitosti Taiwanu Ma Siao-kuanga. Toto vyjadrenie Pekingu prichádza po tom, ako sa v utorok cez Taiwanský prieliv plavili americké a kanadské bojové lode, všíma si agentúra AP.



"Rád by som zopakoval, že... s najväčšou úprimnosťou a maximálnym úsilím sme ochotní usilovať sa o vyhliadku na mierové znovuzjednotenie," nechal sa počuť Ma Siao-kuang.



Napätie v Taiwanskom prielive sa v uplynulých týždňoch zvýšilo po tom, ako na Taiwan v auguste pricestovala predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová. Čína v reakcii na túto návštevu spustila v okolí Taiwanu rozsiahle vojenské cvičenia. Peking považuje tento samosprávny ostrov za súčasť územia Čínskej ľudovej republiky a snaží sa ho diplomaticky izolovať.



Čínske ministerstvo obrany už po druhý raz za posledných niekoľko týždňov zaznamenalo v Taiwanskom prielive americké bojové lode. Tentoraz však túto udalosť neoznačilo za provokáciu, ako to bolo začiatkom tohto roka, všíma si AP.



Hovorca veliteľstva východného okruhu čínskej armády Š' I uviedol, že jednotky monitorovali v Taiwanskom prielive americký torpédoborec USS Higgins a kanadskú fregatu HMCS Vancouver. Š' I dodal, že armáda bude rozhodne brániť národnú suverenitu a územnú celistvosť Číny.



Americké námorníctvo v utorok vo vyhlásení oznámilo, že tento spoločný manéver "ukazuje oddanosť Spojených štátov a ich spojencov i partnerov slobodnému a otvorenému Indicko-tichomorskému regiónu".