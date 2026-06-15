< sekcia Zahraničie
Čína tvrdí, že posilňovanie jej armády prispieva k svetovému mieru
Lowyho inštitút so sídlom v Sydney v správe uviedol, že schopnosť Číny zaútočiť na Austráliu bude počas nasledujúceho desaťročia rásť.
Autor TASR
Peking 15. júna (TASR) - Čína v pondelok vyhlásila, že posilňovanie jej armády prispieva k svetovému mieru. Reagovala tak na správu austrálskeho think-tanku Lowyho inštitút, ktorá varovala pred rastúcou hrozbou priameho útoku Pekingu na Austráliu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V správe z nedele je uvedené, že Čína je schopná uskutočniť priamy raketový útok na Austráliu a hrozba takéhoto kroku rastie, keďže Peking zväčšuje arzenál hypersonických zbraní, rakiet dlhého doletu a tiež buduje umelé ostrovy v Juhočínskom mori.
Lowyho inštitút so sídlom v Sydney v správe uviedol, že schopnosť Číny zaútočiť na Austráliu bude počas nasledujúceho desaťročia rásť, keďže stúpa „počet balistických rakiet stredného doletu DF-27 a potenciálne aj medzikontinentálnych balistických rakiet vybavených konvenčnými hlavicami“.
Čína v pondelok odsúdila „vážny strategický omyl“ uvedený v správe a uviedla, že sa drží cesty mierového rozvoja.
„Rast čínskych vojenských schopností predstavuje posilnenie záruk pre svetový mier,“ tvrdil hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovej konferencii.
„Rozvoj čínskej vojenskej sily je určený na ochranu národnej suverenity, bezpečnosti a rozvojových záujmov a nie je namierený proti žiadnej konkrétnej krajine,“ dodal.
Autori správy však zdôraznili, že posudzovali schopnosti Pekingu, nie jeho zámery.
V správe je uvedené, že pre Austráliu predstavujú hlavnú hrozbu čínske rakety odpaľované z lodí, ponoriek a nová raketa stredného doletu, ktorá by mohla zasiahnuť tento kontinent priamo z územia Číny.
Lin v pondelok vyzval „relevantné inštitúcie“, aby prestali zveličovať takzvanú „čínsku hrozbu“ a posudzovali rozvoj krajiny objektívnym, spravodlivým a racionálnym spôsobom.
V správe z nedele je uvedené, že Čína je schopná uskutočniť priamy raketový útok na Austráliu a hrozba takéhoto kroku rastie, keďže Peking zväčšuje arzenál hypersonických zbraní, rakiet dlhého doletu a tiež buduje umelé ostrovy v Juhočínskom mori.
Lowyho inštitút so sídlom v Sydney v správe uviedol, že schopnosť Číny zaútočiť na Austráliu bude počas nasledujúceho desaťročia rásť, keďže stúpa „počet balistických rakiet stredného doletu DF-27 a potenciálne aj medzikontinentálnych balistických rakiet vybavených konvenčnými hlavicami“.
Čína v pondelok odsúdila „vážny strategický omyl“ uvedený v správe a uviedla, že sa drží cesty mierového rozvoja.
„Rast čínskych vojenských schopností predstavuje posilnenie záruk pre svetový mier,“ tvrdil hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovej konferencii.
„Rozvoj čínskej vojenskej sily je určený na ochranu národnej suverenity, bezpečnosti a rozvojových záujmov a nie je namierený proti žiadnej konkrétnej krajine,“ dodal.
Autori správy však zdôraznili, že posudzovali schopnosti Pekingu, nie jeho zámery.
V správe je uvedené, že pre Austráliu predstavujú hlavnú hrozbu čínske rakety odpaľované z lodí, ponoriek a nová raketa stredného doletu, ktorá by mohla zasiahnuť tento kontinent priamo z územia Číny.
Lin v pondelok vyzval „relevantné inštitúcie“, aby prestali zveličovať takzvanú „čínsku hrozbu“ a posudzovali rozvoj krajiny objektívnym, spravodlivým a racionálnym spôsobom.