Čína tvrdí, že pred WHO o covide nič nezatajila

Peking 31. decembra (TASR) - Čína v utorok vyhlásila, že o informácie o ochorení COVID-19 sa so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) podelila "bez akéhokoľvek zatajovania". Vyjadrenia Pekingu prišli po tom, čo WHO vyzvala Čínu, aby poskytla viac informácií v záujme pochopenia pôvodu tohto ochorenia, píše TASR podľa agentúry AFP.



COVID-19, ktorý sa prvýkrát objavil v stredočínskom meste Wu-chan pred piatimi rokmi, si podľa AFP vyžiadal milióny mŕtvych, otriasol ekonomikami a oslabil systémy zdravotníctva vo svete. WHO zverejnila v pondelok vyhlásenie, v ktorom uviedla, že pre Čínu by bolo "morálnym i vedeckým imperatívom" podeliť sa o viac informácií.



"Pred piatimi rokmi... Čína okamžite poskytla epidemiologické informácie a génovú sekvenciu vírusu WHO a medzinárodnému spoločenstvu," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



"Bez toho, aby sme čokoľvek zatajovali, sme sa podelili o svoje skúsenosti s prevenciou, kontrolou a liečbou, čím sme značne prispeli k boju medzinárodného spoločenstva proti pandémii," povedala reportérom na pravidelnom tlačovom brífingu.



Tento mesiac uplynulo päť rokov od vypuknutia prvej epidémie v meste Wu-chan. V súvislosti s pandémiou koronavírusu WHO opätovne kritizovala čínske úrady za nedostatočnú transparentnosť a spoluprácu, píše AFP.



Tím špecialistov vedený WHO, ku ktorému sa pripojili aj čínski kolegovia, uskutočnil začiatkom roka 2021 vyšetrovanie ohľadne pôvodu pandémie. V spoločnej správe uprednostnili hypotézu, že vírus bol prenesený zvieraťom na človeka z netopiera, pričom k prenosu podľa nich pravdepodobne došlo na trhovisku.



Čína však odvtedy zahraničným odborníkom neumožnila vykonať ďalší výskum a WHO opakovane márne žiadala Peking o ďalšie informácie, uzatvára AFP.