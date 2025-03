Čína tvrdí, že pri svojom pobreží objavila obrovské náleziská ropy

Peking 31. marca (TASR) - Čínska národná pobrežná ropná spoločnosť (CNOOC) objavila na východe Juhočínskeho mora ropné pole so zásobou viac ako 100 miliónov ton tejto komodity, uviedla v pondelok čínska štátna tlačová agentúra Sinchua. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Nálezisko s názvom Chuej-čou 19-6 sa nachádza približne 170 kilometrov od mesta Šen-čen v provincii Kuang-tung. Pole patrí do výlučnej ekonomickej zóny Číny a nespadá do spornej časti Juhočínskeho mora, o ktoré vedú spory okolité krajiny.



Podľa agentúry Sinchua skúšobné vrty v hĺbke približne 100 metrov ukázali dennú produkciu 413 barelov surovej ropy a 68.000 kubických metrov zemného plynu. Chuej-čou 19-6 patrí k náleziskám v hlbokých až veľmi hlbokých častiach oceánu, ktoré sú pre vysoký tlak náročné na prieskum.



Čína si nárokuje takmer celú oblasť Juhočínskeho mora, pričom jej nároky spochybňujú Filipíny, Malajzia, Vietnam, Indonézia či Brunej.