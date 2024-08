Čína tvrdí, že v rozhovoroch s USA vyjadrí vážne obavy ohľadne Taiwanu

Peking 25. augusta (TASR) - Čína plánuje na najbližších rozhovoroch so Spojenými štátmi vyjadriť "vážne obavy" v súvislosti s Taiwanom a ďalšími bezpečnostnými otázkami. V nedeľu o tom s odvolaním sa na čínskeho predstaviteľa informovali štátne médiá, ktoré zmonitorovala agentúra AFP.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan navštívi Peking od 27. do 29. augusta. V rámci stretnutia so šéfom čínskej diplomacie Wang Im sa bude podľa AFP usilovať o zmiernenie napätia vo vzťahoch medzi ich krajinami. Témou rokovaní bude okrem iného čínska podpora obranného priemyslu Ruska a situácia na Blízkom východe i v Juhočínskom mori.



"Čína sa bude sústrediť na vyjadrenie vážnych obáv, objasnenie svojho pevného postoja a predloženie prísnych požiadaviek týkajúcich sa otázky Taiwanu, práv na rozvoj a strategickej bezpečnosti Číny," uviedla čínska televízia CCTV, ktorá citovala nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí.



CCTV tvrdí, že otázka Taiwanu, ktorý si Peking nárokuje ako svoje územie, je "prvou neprekonateľnou červenou čiarou" vo vzťahoch medzi USA a Čínou a "nezávislosť" tohto ostrova je "najväčším rizikom pre mier a stabilitu v Taiwanskom prielive". Washington podľa televízie musí "dodržiavať zásadu jednej Číny".



Spojené štáty diplomaticky neuznávajú Taiwan ako suverénny štát, avšak od roku 1979, keď USA normalizovali styky s Čínou, medzi sebou udržiavajú neoficiálne vzťahy.



Očakáva sa, že Wang I na stretnutí so Sullivanom položí aj otázku o prezidentských voľbách v USA, ktoré sa budú konať v novembri. Táto návšteva by podľa agentúry AP mohla pripraviť pôdu pre ďalšie osobné stretnutie prezidenta USA Joea Bidena s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Ich bilaterálna schôdzka sa naposledy konala vlani v novembri v Kalifornii.



Od roku 2016 pôjde zároveň o prvú návštevu pevninskej Číny zo strany amerického poradcu pre národnú bezpečnosť. Krajinu však v uplynulých dvoch rokoch navštívili iní vysokopostavení predstavitelia USA vrátane šéfa diplomacie Antonyho Blinkena.



Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa Taiwan ovládne, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil použitie vojenskej sily.