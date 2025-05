Čína tvrdí, že v vyhodnocuje ponuku USA na rokovania o clách

Peking 2. mája (TASR) - Čína v piatok uviedla, že „v súčasnosti vyhodnocuje“ ponuku Spojených štátov na rokovania o clách a že Washington „prevzal iniciatívu“ v snahe o začatie rokovaní. TASR informuje podľa agentúry AFP.



„USA v uplynulom období pri mnohých príležitostiach prevzali iniciatívu a prostredníctvom príslušných strán poskytli Číne informácie s tým, že dúfajú v rokovania s Čínou,“ uviedlo pekinské ministerstvo obchodu. „Čína to v súčasnosti vyhodnocuje,“ dodal hovorca ministerstva.



V apríli nadobudli platnosť americké clá, ktoré na mnohé čínske výrobky dosiahli až 145 percent. Peking reagoval 125-percentnými clami na dovoz tovaru zo Spojených štátov.



Americký prezident Donald Trump opakovane tvrdil, že Čína sa obrátila na USA s cieľom rokovať o clách. V stredu zopakoval, že existuje „veľmi dobrá šanca, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu“.



Peking poprel akékoľvek rozhovory a opakovane vyzval Spojené štáty, aby sa zapojili do dialógu „spravodlivým, úctivým a recipročným“ spôsobom.



Čína uviedla, že v prípade potreby bude obchodnú vojnu viesť až do jej trpkého konca. Peking v piatok uviedol, že akékoľvek rozhovory si najprv vyžadujú úprimnosť zo strany USA, cituje AFP.



Ak chcú USA rokovať, mali by preukázať svoju úprimnosť, byť pripravené napraviť svoje nesprávne praktiky a zrušiť jednostranné clá a konať, uviedlo čínske ministerstvo obchodu.