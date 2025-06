Čína tvrdí, že z Iránu evakuovala už takmer 800 svojich občanov

Peking 18. júna (TASR) - Takmer 800 Číňanov už evakuovali z Iránu minulého týždňa, kedy naň začal útočiť Izrael, na čo Teherán odpovedá odvetnými údermi. Oznámila to v stredu čínska vláda, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



„Momentálne... bolo z Iránu premiestnených do bezpečných oblastí 791 čínskych občanov," povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. „Vyše 1000 ďalších ľudí je v procese premiestňovania,“ pokračoval.



Dodal, že niekoľko čínskych občanov bolo medzičasom evakuovaných aj z Izraela. V mene Číny zároveň poďakoval „relevantným“ krajinám za podporu i poskytnutie pomoci.



Irán v stredu skoro ráno oznámil, že počas nočných útokov na Izrael použil aj hypersonické rakety. Došlo k tomu niekoľko hodín po tom, ako americký prezident Donald Trump vyzval Teherán na „bezpodmienečnú kapituláciu“.



Trump trvá na tom, že Washington nezohral žiadnu úlohu pri útoku Izraela na Irán. Zároveň však Irán varoval, že Spojeným štátom už „dochádza trpezlivosť“.



Izrael začal v noci na piatok útočiť na Irán, ktorý útoky opätuje. Tel Aviv svoje útoky odôvodňuje snahou zabrániť Teheránu vyvinúť jadrovú zbraň a tvrdí, že v Iráne zasiahol vojenské a jadrové zariadenia a zabil aj niekoľkých vysokopostavených vojenských predstaviteľov a jadrových vedcov.



Útoky si vyžiadali už vyše 240 prevažne civilných obetí na životoch, z toho väčšinu v Iráne, no viac než dve desiatky aj v Izraeli.