Čína tvrdí, že z územia Ukrajiny evakuovala už väčšinu svojich občanov

Peking 7. marca (TASR) - Čínske veľvyslanectvo na Ukrajine v pondelok oznámilo, že väčšina z približne 6000 čínskych štátnych príslušníkov, ktorí sa nachádzali na území Ukrajiny, už bola evakuovaná.



Informuje o tom tlačová agentúra AFP s tým, že oznámenie ambasády prichádza v čase, keď ruské invázne sily na Ukrajine zosilňujú ostreľovanie viacerých miest.



Čínske štátne médiá počas týždňov pred konfliktom odmietali varovania USA o bezprostrednej ruskej invázii. Peking na rozdiel od mnohých západných krajín čakal až do vypuknutia vojny 24. februára, aby svojich občanov vyzval na odchod z Ukrajiny.



"Väčšina čínskych krajanov je už evakuovaná z Ukrajiny, keďže situácia sa tam zhoršuje. Čínske veľvyslanectvo na Ukrajine oficiálne vyzýva i zvyšných čínskych štátnych príslušníkov, aby čo najskôr opustili túto krajinu," uviedla ambasáda.



Čína počas rusko-ukrajinskej krízy "kráča po diplomatickom tenkom ľade" a odmieta odsúdiť Rusko, svojho blízkeho spojenca, ktoré sa stalo terčom mnohých medzinárodných sankcií, píše AFP.



Niekoľko čínskych občanov hlásilo zlé zaobchádzanie a násilie zo strany Ukrajincov za to, že čínska vláda podporuje Moskvu. Jeden Číňan utrpel i strelné zranenie.



Prvý vládny evakuačný let pristál v Číne v sobotu. Lietadlo odštartovalo z rumunskej metropoly Bukurešť.



Čínsky minister zahraničných vecí počas minulotýždňového telefonického rozhovoru so svojím ukrajinským rezortným kolegom vyzval Ukrajinu, aby "prevzala náležitú zodpovednosť" za zaistenie bezpečnosti čínskych občanov.



V uplynulých dňoch sa objavujú správy o tom, že ruskí vojaci porušujú dohody o prímerí a zameriavajú sa na civilistov, zatiaľ čo sa obkľúčené mestá pokúšajú zriadiť humanitárne koridory na evakuáciu obyvateľstva.