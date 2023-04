Čína údajne odmietla žiadosť vagnerovcov o poskytnutie zbraní

Washington 20. apríla (TASR) - Čína údajne odmietla vyhovieť ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupine a poskytnúť jej zbrane. Píše o tom vo štvrtok britský denník The Financial Times (FT) odvolávajúc sa na informácie z uniknutých dokumentov amerických tajných služieb.



Žiadosť vagnerovcov zo začiatku roka 2023 podľa FT naznačovala, že majú istú dôveru v to, že "Peking bude otvorený voči vyzbrojovaniu Moskvy", ktoré by siahalo nad rámec tzv. nesmrtiacich foriem podpory poskytovanej čínskymi spoločnosťami.



Nijaké zbrane však Čína podľa dokumentov tejto skupine neposkytla, ani s ňou následne nebola v kontakte.



Čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang dlhodobo hovorí, že Peking nebude predávať zbrane ani jednej z krajín bojujúcich vo vojne, ktorú na Ukrajine rozpútalo Rusko. Peking sa tak vyjadruje napriek obavám, ktoré v tejto veci vyslovujú USA. Kyjev taktiež tvrdí, že na bojisku dosiaľ nenašiel nijaké čínske zbrane, dodáva denník.