Čína údajne podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi

Peking 19. apríla (TASR) - Čína v utorok oznámila, že podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi. Počas pravidelnej tlačovej konferencie v Pekingu to vyhlásil hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin. Tento krok zvyšuje obavy Spojených štátov, Austrálie a Nového Zélandu z rastúceho vplyvu Číny v regióne. TASR informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Bezpečnostný pakt podpísal čínsky minister zahraničných vecí Wang I a šéf rezortu diplomacie Šalamúnových ostrovov Jeremiah Manele, uviedol Wang. Informácie o presnom dátume a mieste podpisu dohody však hovorca neposkytol.



Austrálski predstavitelia upozornili, že vyhlásenie Pekingu o podpise dohody prišlo tesne pred príchodom delegácie americkej vlády do Honiary, hlavného mesta Šalamúnových ostrovov. Zástupcovia Washingtonu chcú predstaviteľom ostrovov tlmočiť svoje znepokojenie ohľadne dohody s Čínou a plánujú rokovať aj o opätovnom otvorení americkej ambasády v Honiare.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí obvinil západné mocnosti zo "zámernej eskalácie napätia" v súvislosti s paktom. Podľa jeho slov táto bezpečnostná dohoda predstavuje bežnú spoluprácu medzi dvoma suverénnymi a nezávislými krajinami.



"Znepokojuje nás netransparentnosť, s akou bola táto dohoda vypracovaná, a upozorňujeme na to, že môže podkopať stabilitu v našom regióne," uviedli v spoločnom utorkovom vyhlásení austrálsky minister pre medzinárodný rozvoj a Tichomorie Zed Seselja a šéfka austrálskej diplomacie Marise Payneová.



Predseda vlády Šalamúnových ostrovov Manasseh Sogavare by sa k podpísaniu bezpečnostného paktu s Čínou mal vyjadriť v nasledujúcich dňoch, informovala austrálska televízia ABC.



Seselja pri minulotýždňovej návšteve Šalamúnových ostrovov požiadal Sogavareho, aby Šalamúnove ostrovy prekonzultovali podpísanie bezpečnostnej dohody s Čínou s partnermi v tichomorskom regióne "v duchu regionálnej otvorenosti a transparentnosti".



Canberra opakovane vyslovila obavy, že na základe paktu medzi Pekingom a Honiarou by sa mohla čínska armáda nachádzať menej ako 2000 kilometrov od austrálskeho územia.



Podľa návrhu paktu, ktorý unikol na verejnosť, bude môcť Čína so súhlasom Šalamúnových ostrovov vysielať k ich územiu svoje lode, dopĺňať tam zásoby či absolvovať medzipristátia lietadiel podľa vlastnej potreby. Na žiadosť Honiary bude môcť byť na ostrovoch nasadená čínska polícia za účelom udržania "spoločenského poriadku". Čínske ozbrojené zložky budú môcť na základe paktu ochraňovať čínsky personál na Šalamúnových ostrovoch aj realizáciu významných projektov.



Šalamúnove ostrovy na začiatku apríla ubezpečili susedné štáty, že Číne na svojom území nedovolia postaviť vojenskú základňu.