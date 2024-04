Čína údajne poskytuje prístav pre ruskú loď spájanú s dodávkami z KĽDR

Peking 25. apríla (TASR) — Čína umožňuje vo svojom prístave kotviť ruskej nákladnej lodi, na ktorú USA uvalili sankcie a ktorá zrejme preváža do Ruska zbrane zo Severnej Kórey. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters.



Zo satelitných snímok, ktoré agentúre Reuters poskytol britský think tank Royal United Services Institute (RUSI), vyplýva, že loď Angara kotví od februára v lodenici v provincii Če-ťiang. Podľa tejto organizácie zaoberajúcej sa otázkami národnej a medzinárodnej bezpečnosti, táto loď od augusta 2023 prepravila do ruských prístavov tisíce kontajnerov. Predpokladá sa, že obsahujú severokórejskú muníciu.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí uviedol, že Washington má tieto informácie k dispozícii a konfrontoval s nimi aj orgány v Pekingu. Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone i čínske ministerstvo zahraničných vecí však tvrdia, že nemajú informácie o kotvení lode v prístave provincie Če-ťiang.



"Vyzývame všetky členské štáty, aby si plnili svoje povinnosti vyplývajúce z rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov (BR OSN) č. 2397," uviedol hovorca ministerstva. Spomínaná rezolúcia OSN umožňuje krajinám skontrolovať, zadržať a skonfiškovať každé plavidlo vo svojich teritoriálnych vodách, ktoré je podozrivé z účasti na zakázaných aktivitách so Severnou Kóreou.



Prítomnosť lode v čínskom prístave zvýrazňuje rastúce obavy USA a jej spojencov z podpory Moskvy vo vojne na Ukrajine zo strany Číny. Námestník amerického ministra zahraničných vecí Kurt Campbell nedávno povedal, že Washington sa nebude "nečinne prizerať", ak Peking zvýši svoju pomoc Rusku.