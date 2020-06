Čína údajne schválila zákon o národnej bezpečnosti pre Hongkong

Peking 30. júna (TASR) - Celočínske zhromaždenie ľudových zástupcov v utorok jednohlasne schválilo kontroverzný navrhovaný zákon o národnej bezpečnosti pre Hongkong, ktorý podľa kritikov bude znamenať potlačenie politických slobôd v tomto poloautonómnom čínskom meste. Informoval o tom britský denník The Guardian s odvolaním sa na hongkonské médiá, ktoré citovali nemenované zdroje.



K schváleniu tohto sporného zákona zakazujúceho v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus došlo menej než 40 dní po tom, čo ho čínski zákonodarcovia po prvý raz navrhli.



Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.