Čína údajne ustúpila od šírenia konšpirácií o USA a koronavíruse

Washington 28. marca (TASR) - Čína ustúpila od šírenia konšpiračných teórií na internete o americkej účasti na pandémii koronavírusu, pretože zistila, že to malo obmedzenú silu. Informovala o tom v piatok predstaviteľka amerického ministerstva zahraničných vecí.



"Oficiálne správy Číny v Afrike ukazujú, že ukončila túto dezinformačnú kampaň, v ktorej sa osobitne uvádza, že koronavírus pochádza z USA," uviedla podľa agentúry AFP Lea Gabrielleová, koordinátorka ministerského centra (Global Engagement Center) zodpovedného za analýzu a boj proti zahraničnej propagande.



Podľa nej analýza príspevkov čínskych vládnych sociálnych médií od 13. do 15. marca ukázala "väčšinou negatívne reakcie" v Afrike na konšpiračné teórie.



"Vidíme tiež niečo podobné na západnej pologuli," poznamenala.



Gabrielleová uviedla, že Čína preto zmenila svoje správanie a teraz chváli svoje úspechy pri potlačovaní vírusu a zdôrazňuje svoje poskytovanie pomoci v zahraničí.



Začiatkom tohto mesiaca hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí vyhlásil, aby že nový koronavírus priniesla do čínskeho mesta Wu-chan, kde ho koncom minulého roka prvýkrát zaznamenali, zrejme americká armáda.



Ministerstvo zahraničných vecí USA to označilo za "smiešnu" konšpiračnú teóriu a predvolalo si čínskeho veľvyslanca.



Prezident USA Donald Trump v reakcii začal používať pre koronavírus výraz "čínsky vírus".



Čína reagovala, že Trumpova terminológia je "rasistická".