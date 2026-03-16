Čína udržuje kontakt s USA pred Trumpovou návštevou Pekingu
Autor TASR
Peking 16. marca (TASR) - Peking v pondelok uviedol, že je v kontakte s Washingtonom pred nadchádzajúcou návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá by sa mala začať ešte v marci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Čína a Spojené štáty spoločne udržujú kontakt ohľadom návštevy prezident Trumpa,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien na tlačovej konferencii.
Šéf Bieleho domu naznačil, že môže odložiť plánované stretnutie s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom, ak Peking nepomôže pri opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Irán uzavrel kľúčovú vodnú trasu pre prepravu ropy a skvapalneného plynu z oblasti Perzského zálivu v rámci odvetných opatrení za americko-izraelské útoky, ktoré začali vojny na Blízkom východe.
„Diplomacia na úrovni hláv štátov zohráva nenahraditeľnú strategickú úlohu v čínsko-amerických vzťahoch,“ zdôraznil hovorca. „Napätá situácia“ v prielive „narušila fungovanie medzinárodných obchodných trás pre tovar a energiu“, povedal.
Od začiatku vojny globálne ceny ropy vzrástli o 40 až 50 percent. Čína je pritom závislá v oblasti energetiky od tohto prielivu, pripomína AFP.
Washington uviedol, že Trump absolvuje návštevu Číny od 31. marca do 2. apríla, hoci Peking tieto dátumy ešte nepotvrdil. Ak bude termín oficiálne potvrdený, pôjde o prvé osobné stretnutie oboch prezidentov od októbrovej schôdzky v Južnej Kórei.
Vtedy Trump súhlasil so znížením dovozných ciel na čínsky tovar výmenou za to, že Peking zakročí proti nelegálnemu obchodu s fentanylom, obnoví nákup sóje z USA a na jeden rok pozastaví platnosť sprísnených obmedzení na vývoz vzácnych zemín, ktoré predtým ohrozovali globálne dodávateľské reťazce.
