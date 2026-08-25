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Čína odsúdila umelca Kaa za diela namierené na vodcu Maa
Sedemdesiatročný Kao Čen sa v roku 2022 presťahoval do Spojených štátov, v auguste 2024 ho však počas návštevy Číny zadržali v jeho štúdiu na okraji Pekingu.
Autor TASR
Peking 25. augusta (TASR) - Čína v utorok odsúdila na tri roky väzenia výtvarníka, ktorý svojimi dielami kritizuje Mao Ce-Tunga, zakladateľa Čínskej ľudovej republiky. Podľa skupiny na ochranu ľudských práv muža odsúdili za „urážku hrdinov“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kao Čen a jeho brat Kao Čchiang sa začiatkom 21. storočia stali známymi svojím umením, ktoré sa podľa francúzskej tlačovej agentúry dotýka citlivých politických tém, ako napríklad kultúrnej revolúcie, protestov na Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men) a odkazu Mao Ce-tunga, ktorý stal na čele Číny od roku 1949 až do svojej smrti v roku 1976.
Medzi ich diela patrí socha kľačiaceho komunistického vodcu s názvom „Maova vina“ a ďalšie dielo s názvom „Poprava Krista,“ na ktorom niekoľko bronzových sôch Maa mieri puškami na jednu zo sôch Ježiša.
Sedemdesiatročný Kao Čen sa v roku 2022 presťahoval do Spojených štátov, v auguste 2024 ho však počas návštevy Číny zadržali v jeho štúdiu na okraji Pekingu.
Podľa ľudskoprávnej organizácie Chinese Human Rights Defenders (CHRD) ho vlani v júni obvinili z „urážky... hrdinov a mučeníkov“.
CHRD v utorok pre AFP uviedla, že Kaa súd v provincii Che-pej odsúdil na tri roky väzenia, čo je maximálny trest za daný čin. Zdá sa, že čínske orgány retroaktívne uplatňujú zákon z roku 2021 na diela, ktoré Kao vytvoril v rokoch 2005 - 2009, konštatuje AFP.
„Rozhodnutie odsúdiť Kao Čena a uložiť mu maximálny trest odňatia slobody na tri roky za tento čin svedčí o odhodlaní orgánov odradiť ostatných od nezávislého umeleckého vyjadrovania sa,“ uviedla riaditeľka čínskej pobočky ľudskoprávnej organizácie Amnesty International Sarah Brooksová.
Žiadny umelec by podľa nej nemal byť vystavený trestnému stíhaniu za vytvorenie diela, ktoré spochybňuje oficiálne naratívy alebo podnecuje kritickú reflexiu dejín.
Podľa Amnesty International má Kaovi uplynúť trojročný väzenský trest v auguste 2027 a chce sa proti nemu odvolať.
Kao Čen a jeho brat Kao Čchiang sa začiatkom 21. storočia stali známymi svojím umením, ktoré sa podľa francúzskej tlačovej agentúry dotýka citlivých politických tém, ako napríklad kultúrnej revolúcie, protestov na Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men) a odkazu Mao Ce-tunga, ktorý stal na čele Číny od roku 1949 až do svojej smrti v roku 1976.
Medzi ich diela patrí socha kľačiaceho komunistického vodcu s názvom „Maova vina“ a ďalšie dielo s názvom „Poprava Krista,“ na ktorom niekoľko bronzových sôch Maa mieri puškami na jednu zo sôch Ježiša.
Sedemdesiatročný Kao Čen sa v roku 2022 presťahoval do Spojených štátov, v auguste 2024 ho však počas návštevy Číny zadržali v jeho štúdiu na okraji Pekingu.
Podľa ľudskoprávnej organizácie Chinese Human Rights Defenders (CHRD) ho vlani v júni obvinili z „urážky... hrdinov a mučeníkov“.
CHRD v utorok pre AFP uviedla, že Kaa súd v provincii Che-pej odsúdil na tri roky väzenia, čo je maximálny trest za daný čin. Zdá sa, že čínske orgány retroaktívne uplatňujú zákon z roku 2021 na diela, ktoré Kao vytvoril v rokoch 2005 - 2009, konštatuje AFP.
„Rozhodnutie odsúdiť Kao Čena a uložiť mu maximálny trest odňatia slobody na tri roky za tento čin svedčí o odhodlaní orgánov odradiť ostatných od nezávislého umeleckého vyjadrovania sa,“ uviedla riaditeľka čínskej pobočky ľudskoprávnej organizácie Amnesty International Sarah Brooksová.
Žiadny umelec by podľa nej nemal byť vystavený trestnému stíhaniu za vytvorenie diela, ktoré spochybňuje oficiálne naratívy alebo podnecuje kritickú reflexiu dejín.
Podľa Amnesty International má Kaovi uplynúť trojročný väzenský trest v auguste 2027 a chce sa proti nemu odvolať.