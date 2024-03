Čína umiestnila na obežnú dráhu Mesiaca komunikačnú družicu

Peking 25. marca (TASR) - Čínska prenosová družica Čchüe-čchiao-2 po približne 112 hodinách letu dosiahla plánovanú obežnú dráhu Mesiaca, informoval v pondelok Čínsky národný vesmírny úrad (CNSA). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Družica je určená na podporu komunikácie z odvrátenej strany Mesiaca. Jej plánovaná životnosť je osem rokov. Obiehať bude po výstrednej eliptickej dráhe 300 až 8600 kilometrov nad povrchom Mesiaca. Jeden oblet potrvá približne 12 hodín, z toho najmenej osem hodín bude schopná komunikovať so Zemou.



Družica Čchüe-čchiao-2 odštartovala minulý týždeň v stredu z kozmodrómu na juhočínskom ostrove Chaj-nan. Má zabezpečiť komunikáciu pre nadchádzajúcu lunárnu misiu Čchang-e 6. Jej začiatok je naplánovaný na máj a bude zbierať vzorky pôdy na odvrátenej strane Mesiaca. Bez družice Čchüe-čchiao-2 by sa nedala zabezpečiť komunikácia sondy na mieste pristátia na juhu Mesiaca. Družica tak tvorí základný článok komunikačného trojuholníka.



Čína rozbehla ambicióznu lunárnu stratégiu, pričom do roku 2030 plánuje dopraviť na povrch Mesiaca aj ľudskú posádku.