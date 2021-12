Čína pripustila, že má problémy so zásobovaním uzavretého mesta Si-an

Na snímke prázdna obchodná ulica počas karantény v čínskom meste Si-an. Foto: TASR/AP

Peking 29. decembra (TASR) - Čínske úrady v stredu pripustili, že majú problémy so zabezpečením dostatku zásob pre ľudí v meste Si-an, v ktorom pred siedmimi dňami vyhlásili lockdown. Obyvatelia tohto 13-miliónového mesta sa na sociálnych sieťach sťažovali, že nemajú dostatok jedla a žiadali o pomoc, píše agentúra AFP.Problémy so zabezpečením základných potrieb podľa úradov spôsobil nedostatok zamestnancov mesta a logistické a distribučné ťažkosti.V utorok mnohí obyvatelia žiadali na sociálnych sieťach o pomoc so zaobstaraním jedla a iných základných potrieb, pričom niektorí tvrdili, že im z bytov nedovolia vyjsť von, aj keď im dochádzajú zásoby. Jeden z predstaviteľov miestnej samosprávy Čchen Ťien-feng novinárom povedal, že miestna vláda zmobilizovala podniky, aby zintenzívnili distribúciu medzi obyvateľov.V meste v pondelok sprísnili karanténne opatrenia, pričom mnohým obyvateľom bolo povedané, že zo svojich domovov môžu vychádzať iba za účelom absolvovania testu na koronavírus. Spočiatku si však mohli ísť raz za tri dni zaobstarať potraviny a zásoby.Úrady predtým tvrdili, že zásobovanie mesta je stabilné. Ako pripomína AFP, v Si-ane od 9. decembra zaznamenali viac ako 960 prípadov nákazy. Pohyb z a do mesta je prísne kontrolovaný.V Číne, kde zaznamenali prvé prípady nákazy novým druhom koronavírusu v meste Wu-chan koncom roka 2019, sa vďaka zavedeniu prísnych kontrol na hraniciach, cielených lockdownov, karanténnych opatrení a stratégii nulovej tolerancie covidu podarilo obmedziť šírenie nákazy na minimum. Druhá najväčšia ekonomika sveta však v súčasnosti bojuje s výskytom nových lokálnych ohnísk nákazy vo viacerých mestách vrátane najvýznamnejších ekonomických a obchodných centier.